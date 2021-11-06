في الميناء - طرابلس.. توقيف سوري بحوزته مسدس دون ترخيص

أوقفت دورية من استخبارات الجيش شخصاً من التابعية السورية في مدينة الميناء - طرابلس، وبحوزته مسدس دون ترخيص.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد أحيل الموقوف إلى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوي بحقه.