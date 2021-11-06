4 خروقات معادية للمياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"اعتبارا من 5 / 11 /2021 الساعة 13.15 ولغاية 6 / 11 /2021 الساعة 9.15، تم تسجيل /4/ خروقات بحرية معادية للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 277 مترا، وأقدم عناصر العدو على إلقاء قنبلة مضيئة وإطلاق رشقات نارية فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."