26
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بويز: ما من عهد أضعف من العهد الحالي
Lebanon 24
07-11-2021
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى وزير الخارجية الأسبق فارس بويز، انه "ما من عهد في تاريخ لبنان كان اضعف من العهد الحالي"، معتبرا أن تصريحات وزير الأزمة جورج قرداحي بحق دول الخليج العربي على خلفية الحرب في اليمن، خطأ جسيم رتب على لبنان مسؤوليات كبيرة، وأعرب بويز في تصريح لـ "الأنباءط الكويتية عن اعتقاده ان الأزمة مع دول الخليج العربي، لن تعالج ما لم يتأكد للمجتمعين العربي والدولي، ان النهج السياسي في لبنان قد لفحته متغيرات حسية وملموسة، وانه قد أصبح هناك دولة حقيقية، وحكومة مستقلة فاعلة استعادت شرعيتها وحررت قرارها، لكننا اليوم أمام مشهد مختلف تماما، فحزب الله توسع داخل الدولة اللبنانية نتيجة الصفقة الرئاسية، إذ وبدلا من ان يستفيد الرئيس ميشال عون من تحالفه مع حزب الله في تعزيز القدرة الدفاعية للبنان، وبدلا من ان يوظف هذا التحالف في تعزيز مؤسسات الدولة، أعطى الحزب كل ما تبقى من الدولة المفككة، وما تصريحات قرداحي وقبله وزير الخارجية السابق شربل وهبة، سوى تعبير صادق عن هذه الحالة.
وانطلاقا مما تقدم، عاد بويز ليسلط الضوء على أساس المشكلة، وهي ان انتخاب أي رئيس جمهورية على أساس انه الأقوى في طائفته، لا يعني على الإطلاق انه الأقوى في وطنه، فالرئيس شهاب على سبيل المثال، كان الأضعف في طائفته إنما الأقوى في وطنه، بينما غيره من الرؤساء كان شعبيا في طائفته، لكنه فشل فشلا ذريعا في قيادة السفينة اللبنانية، وساق البلاد إلى الثورة والانهيار.
تابع
الأكثر قراءة
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
07:54 | 2021-11-06
06/11/2021 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
12:35 | 2021-11-06
06/11/2021 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟
14:53 | 2021-11-06
06/11/2021 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
Lebanon 24
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
13:26 | 2021-11-06
06/11/2021 01:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
12:39 | 2021-11-06
06/11/2021 12:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2021-11-07
بعد إستغلال المرضى... هل إنتهت أزمة الدواء في لبنان؟
06:54 | 2021-11-07
جنبلاط ينشر صورة مع أعز الأصدقاء منذ زمن "الكمال".. من هو؟
06:46 | 2021-11-07
بري اتصل بالكاظمي مهنئاً بسلامته بعد محاولة اغتياله
06:22 | 2021-11-07
جولة سياحية لنصار في الشوف
06:17 | 2021-11-07
بعد أسبوع من تعرضه لحادث سير... فارق الحياة
06:00 | 2021-11-07
إجماع على حصول الانتخابات وهذه خارطة المواقف
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
07/11/2021 13:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
07/11/2021 13:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
07/11/2021 13:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact