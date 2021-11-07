لبنان

حزب الله والتيار الوطني الحر: تحالف شامل ام "على القطعة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2021 | 02:30
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بالرغم من الخلافات السياسية بشأن  العديد من الملفات لا يزال التنسيق الانتخابي بين "التيار الوطني الحر" و" حزب  الله "مستمرا من دون تحديد موعد لحسم التوجهات الانتخابية التفصيلية.

وقالت مصادر معنية  "ان الاتجاه العام هو لعقد تحالف غير شامل، اي ان تحدد الدائرة الانتخابية والمصلحة المشتركة ما اذا كان سيحصل تحالف ام مواجهة انتخابية بين الحليفين".

في المقابل تجزم مصادر شديدة الاطلاع ان "الحزب" ابلغ" التيار" رسالة حازمة مفادها" لا تحالف"على القطعة" فاما التحالف معنا في كل  الأقضية والدوائر، وإما عدم التحالف نهائيا".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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