تساؤلات ما بعد الانتخابات الداخلية في "التيار"!

امتنع بعض الشخصيات الاساسية والقيادية في "التيار الوطني الحر" عن الترشح للانتخابات الداخلية التمهيدية للانتخابات النيابية الامر الذي اثار اسئلة واسعة في صفوف "التيار".

وقالت مصادر مطلعة ان بعض القياديين الذين كان محسوما ترشحهم للانتخابات النيابية، لم ترد اسماؤهم في لوائح المرشحين في الانتخابات الداخلية التي جوت بالامس".

واعتبرت المصادر انه، "اما ان هؤلاء سيترشحون للانتخابات النيابية بالرغم من عدم مرورهم بالمسار الحزبي، وهذا يعني ان هناك استنسابية والانتخابات الداخلية شكلية ،او انهم لن يترشحوا نهائيا وهذا ما يوحي بوجود خلافات داخلية".