عبدالله: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يفرض التشدد بالإجراءات

جائحة كورونا تضرب أوروبا والعالم من جديد،بينما نلحظ هذا التراخي المتزايد، والعودة للتجمعات والمناسبات الاجتماعية والاهمال بالتدابير الوقائية الأساسية.
بدأنا نرصد ارتفاعا للإصابات على أبواب فصل الشتاء،مما يفرض علينا التشدد في التقيد بالأجراءات الوقائية،وتكثيف التلقيح لكل الفئات !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 7, 2021
جائحة كورونا تضرب أوروبا والعالم من جديد،بينما نلحظ هذا التراخي المتزايد، والعودة للتجمعات والمناسبات الاجتماعية والاهمال بالتدابير الوقائية الأساسية.
بدأنا نرصد ارتفاعا للإصابات على أبواب فصل الشتاء،مما يفرض علينا التشدد في التقيد بالأجراءات الوقائية،وتكثيف التلقيح لكل الفئات !