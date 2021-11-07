عبدالله: ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" يفرض التشدد بالإجراءات

غرد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر " تويتر": "‏جائحة كورونا تضرب أوروبا والعالم من جديد، بينما نلحظ هذا التراخي المتزايد، والعودة للتجمعات والمناسبات الاجتماعية والاهمال بالتدابير الوقائية الأساسية.‏بدأنا نرصد ارتفاعا للإصابات على أبواب فصل الشتاء، مما يفرض علينا التشدد في التقيد بالإجراءات الوقائية، وتكثيف التلقيح لكل الفئات!".