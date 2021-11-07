مروّج حبوب مخدّرة وسارق أجهزة كهربائيّة في "قبضة الامن"

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:بتاريخ 21-10-2021، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد الأشخاص المجهولين داخل أحد المباني في محلة حي السراي-النبطية بشكلٍ يثير الريبة.على الفور داهمت دورية من المفرزة المبنى المذكور، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:ا. م. (من مواليد عام 1986، سوري) بحسب أقواله.بتفتيشه، عثر بحوزته على /607/ حبات "كبتاغون"، وبتفتيش مكان إقامته -منزل مهجور ملاصق للمبنى الذي أوقف فيه- تم ضبط تلفاز، و/3/ شاشات أجهزة كمبيوتر، ومكبّر للصوت، و/3/ صناديق أموال الصدقة.بالتحقيق معه اعترف بتعاطيه المخدّرات، وبإقدامه على سرقة المضبوطات خلال /10/ أيام مضت من مدينة النبطية.أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه،بناءً على إشارة القضاء المختص.