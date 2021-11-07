لبنان

مروّج حبوب مخدّرة وسارق أجهزة كهربائيّة في "قبضة الامن"

Lebanon 24
07-11-2021 | 03:38
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

بتاريخ 21-10-2021، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد أحد الأشخاص المجهولين داخل أحد المباني في محلة حي السراي-النبطية بشكلٍ يثير الريبة.

على الفور داهمت دورية من المفرزة المبنى المذكور، وتمكّنت من توقيفه، ويدعى:

ا. م. (من مواليد عام 1986، سوري) بحسب أقواله.
بتفتيشه، عثر بحوزته على /607/ حبات "كبتاغون"، وبتفتيش مكان إقامته -منزل مهجور ملاصق للمبنى الذي أوقف فيه- تم ضبط تلفاز، و/3/ شاشات أجهزة كمبيوتر، ومكبّر للصوت، و/3/ صناديق أموال الصدقة.

بالتحقيق معه اعترف بتعاطيه المخدّرات، وبإقدامه على سرقة المضبوطات خلال /10/ أيام مضت من مدينة النبطية.

أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه،

 بناءً على إشارة القضاء المختص.
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