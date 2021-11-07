أرسلان: أمن دولة العراق واستقرارها من أمن لبنان واستقراره

ادان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقال في تغريدة له عبلا "تويتر": "نستنكر وندين محاولة الإغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونعتبر أنّ أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره".وأضاف: "بالمناسبة نأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها، حمى الله العراق".