أرسلان: أمن دولة العراق واستقرارها من أمن لبنان واستقراره

نستنكر وندين محاولة الإغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونعتبر أنّ أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره
وبالمناسبة نأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها
حمى الله العراق
— Talal Arslan (@talalarslane) November 7, 2021
نستنكر وندين محاولة الإغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونعتبر أنّ أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره
وبالمناسبة نأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها
حمى الله العراق