لبنان

أرسلان: أمن دولة العراق واستقرارها من أمن لبنان واستقراره

Lebanon 24
07-11-2021 | 04:07
A-
A+
Doc-P-883515-637718766827787345.jpg
Doc-P-883515-637718766827787345.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ادان رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان، محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقال في تغريدة له عبلا "تويتر": "نستنكر وندين محاولة الإغتيال التي تعرّض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونعتبر أنّ أمن دولة العراق الشقيقة واستقرارها من أمن لبنان واستقراره".

وأضاف: "بالمناسبة نأمل أن تنعم منطقتنا بالإستقرار حيث لم تعد الشعوب تحتمل المزيد من الإرهاب والأزمات المعلومة أهدافها، حمى الله العراق".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:06 | 2021-11-07
07:00 | 2021-11-07
06:54 | 2021-11-07
06:46 | 2021-11-07
06:22 | 2021-11-07
06:17 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website