وهاب: محاولة اغتيال الكاظمي تستهدف منع قيامة الدّولة العراقية

غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "محاولة إغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تستهدف منع قيامة الدولة العراقية الذي عمل الكاظمي بإصرار على قيامتها. العملية مستنكرة ومدانه بكل المعايير حمى الله عراقنا الحبيب وأعاده إلى عزه".