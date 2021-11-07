لبنان

وهاب: محاولة اغتيال الكاظمي تستهدف منع قيامة الدّولة العراقية

Lebanon 24
07-11-2021 | 04:29
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غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "محاولة إغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تستهدف منع قيامة الدولة العراقية الذي عمل الكاظمي بإصرار على قيامتها. العملية مستنكرة ومدانه بكل المعايير حمى الله عراقنا الحبيب وأعاده إلى عزه".
 
 
 

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