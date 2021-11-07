"الخارجية اللبنانية" تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نتمنى للعراق الاستقرار

دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتتمنى للعراق الامن والاستقرار.

وأكدت الوزارة وقوفها الى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق.