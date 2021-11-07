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لبنان
"الخارجية اللبنانية" تدين محاولة اغتيال الكاظمي: نتمنى للعراق الاستقرار
Lebanon 24
07-11-2021
|
05:03
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وتتمنى للعراق الامن والاستقرار.
وأكدت الوزارة وقوفها الى جانب العراق في سبيل تعزيز وحدته وسيادته واستقلاله، وتوفير الهدوء والرخاء لشعبه الشقيق.
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