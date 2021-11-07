طقس الأيام المقبلة في لبنان.. هل من أمطار قادمة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)



- الطقس المتوقع في لبنان: - الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية)- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.

الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.

الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.