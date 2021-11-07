لبنان

طقس الأيام المقبلة في لبنان.. هل من أمطار قادمة؟

Lebanon 24
07-11-2021 | 05:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام المقبلة مع درجات حرارة فوق معدلاتها. ( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و 25 درجة مئوية) 
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الساحلية.
 
الإثنين: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة منخفضة.
 
الثلاثاء: صاف اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.
 
الأربعاء: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لتعود ضمن معدلاتها . 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 14 الى 27 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في اداخل  من 8 الى 28 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية نهارا، شمالية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و 65% .
 
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 25°م. 
 
- الضغط الجوي:  764 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,02 ساعة غروب الشمس: 16,41 .
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