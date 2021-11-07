مؤتمر علمي في جبيل… وترشيح الدكتور ريمون الخوري لمركز نقيب أطباء الأسنان في لبنان

أقام رئيس تجمّع أطباء الأسنان في قضاء جبيل الدكتور ريمون الخوري المرشح لمركز نقيب أطباء الاسنان في بيروت-لبنان ‏حفلاً تحت عنوان ” اليوم العلمي ” في فندق ” Majestic ” في جبيل شارك فيه أكثر من ٣٠٠ طبيب أسنان من كافة المناطق اللبنانية بحضور نقيب أطباء الأسنان في لبنان البروفسور روجيه ربيز .إستهلّ الدكتور الخوري كلمته بالقول، "نحن أمام استحقاق نقابيّ واسع الأفق، من الجدير والحكمة أن نقف أمامه ، إن الجو المعقّد على جميع الأصعدة بحاجة الى الكثير من التروي والتّريّث".وأردف، "نخوض هذه الانتخابات النقابية ونحن في أزمة وطن نتج عنها الكثير من الأزمات، وأحدها أزمة نقابية لم نشهدها ولم تشهدها النقابة من قبل".وأضاف قائلاً : تضم النقابة أكثر من ٦٠٠٠ طبيب منتسب ويحق الإقتراع هذه السنة لأكثر من ٤٤٨٠ طبيب سددوا متوجباتهم وإشتراكاتهم وهذا العدد يدعونا للتأمّل والتفكير ، إنها صورة جليّة عن المشاركة الكبيرة من أجل تغيير ما، خاصة أن المجلس الذي سينتخب هو من ١٠ أعضاء ونقيب و ٥ أعضاء للتعاضد و ٣ أعضاء للتقاعد، و ٢ للمجلس التأديبي ناهيك عن اللجان.وتابع الخوري،إن الإستحقاق النقابي القادم له معنى إستثنائي، فنحن أمام اختيار مجلس نقابة واسع التمثيل ويجب أن يكون متكامل، إن هذا الإستحقاق الإستثنائي يترتب عليه مسؤوليات إستثنائية أيضاً ملحة وكبيرة، وذلك بسبب تردّي الأوضاع الإقتصادية،إنهيار العملة الوطنية وتفكك النظام المصرفي الذي أدى إلى كوارث، وما فرّقته السياسة في لبنان جمعته مصيبة جمعية المصارف.وأضاف، "حكماً نحن بأمس الحاجة إلى الإبتعاد عن كل التجاذبات السياسية التي تمزق الوطن وعدم زجّها في عملنا اليومي النقابي، فالنقابة مسؤوليتها أولا وأخيرا طبيب الأسنان، عليها أن تكون جامعة، ومؤسسة شاملة تضم الجميع وكل من يرغب بالعمل بتجرد وشفافية، وأمام هذا الإستحقاق الكبير والمسؤولية، أتقدم أمامكم بترشيحي للعمل النقابي كنقيب مستقل، بوعد وبصدق أعلن أن يدي ممدودة للجميع بما فيه خير النقابة، فلنتوحد من أجل المواجهة، موحدين وبمسؤولية نستطيع تغيير الأمور إلى الأفضل وذلك اولاً بميزانية شفافة وموازنة عملية بإستشفاء كامل وتقاعد ومنحة وفاة مطمئنة ذات قيمة".