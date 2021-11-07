نقابة المحامين في بيروت أرجأت الانتخابات الى 21 من الشهر الحالي

عقدت الجمعية العامة لنقابة المحامين في بيروت، اجتماعا لدورتها الأولى بدعوة نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف إلى المحامين، وذلك لإنفاذ جدول الأعمال المقرر في الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد في السابع من تشرين الثاني 2021 لانتخاب نقيب جديد وأعضاء لمجلس النقابة.

حضر الاجتماع النقيب ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة، كما حضر المرشحون لعضوية مجلس النقابة ولمنصب نقيب المحامين وعضوية لجنة ادارة صندوق التقاعد وعدد من المحامين.

ترأس الجلسة النقيب ملحم خلف، وبعد الإنتظار حتى الساعة العاشرة تبيّن ان المحامين الذين حضروا والذين يحق لهم الإشتراك في هذه الجمعية بلغ عددهم /75/ محامياً، وبما ان النصاب القانوني لإنعقاد هذه الجلسة غير متوافر أُرجئت الجلسة إلى 21/11/2021 عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وتوجّه النقيب إلى الحضور بكلمةٍ شدّد فيها على أهمية هذه الإنتخابات بما تمثّله من تجسيد وتكريس لمبدأ الديمقراطية، لا سيما في هذه الظروف الإستثنائية التي تمرّ بها البلاد، مؤكداً على نهج نقابة المحامين المستمر منذ مئة وعامين في موقعها الريادي مهنياً، وطنياً وإنسانياً.

ثم تلا أمين السر الأستاذ سعد الدين وسيم الخطيب محضر الإجتماع وتم إرجاء إجتماع الجمعية العامة الى الساعة التاسعة من صباح الأحد الواقع فيه 21/11/2021 بسبب عدم اكتمال النصاب سنداً للمادة 38 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة بحيث يعتبر الإجتماع في الموعد الثاني قانونياً مهما كان عدد الحاضرين.