لبنان

بعد أسبوع من تعرضه لحادث سير... فارق الحياة

Lebanon 24
07-11-2021 | 06:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الملازم في الجيش ميغيل ماضي، متأثرا بجروحه التي نتجت عن حادث السير الذي تعرض له منذ اسبوع عند مفرق ثكنة ابلح.
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حادث سير

الجيش

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