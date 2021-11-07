26
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
26
o
جونية
30
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جولة سياحية لنصار في الشوف
Lebanon 24
07-11-2021
|
06:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
جال وزير السياحة المهندس وليد نصار في عدد من قرى وبلدات قضاء الشوف، يرافقه رئيس المجلس الاقتصادي الإجتماعي الأستاذ شارل عربيد، وكان في استقباله السيدة نورا جنبلاط، رئيس لجنة المحمية الأستاذ شارل نجيم والاستاذ نزار هاني وفريق العمل.
وخلال جولته، بحث نصار مع الحاضرين في بيت المحمية في عرض منتجات وخدمات قضاء الشوف في معرض Expo 2020 في إمارة دبي، مما لذلك من أهمية بالغة في نقل صورة لبنان الحقيقية وخيراته وخبراته ومشاركتها مع العالم أجمع من خلال المعرض.
وبعد غرسه أرزة تحمل اسمه في المحمية، جال نصار على عدد من مقدمي الخدمات في منطقة معاصر الشوف، ومن بينها الأعمال الحرفية والمنتجات الغذائية والطبيعية.
انتقل بعدها والوفد المرافق إلى بلدة الباروك، حيث زار مشروع FarmVille Barouk الداعم "للسياحة الزراعية" في البلدة، ثم محترف عساف في بلدة الورهانية واطلع على أعماله الحرفية والمنحوتات في المتحف والذي أطلق في العام 1977.
وزار نصار بيت الضيافة في بلدة دير القمر، واطلع على نسبة الإقبال عليه في فصل الصيف الفائت، مؤكدا "دعمه الكامل لبيوت الضيافة والتعاون من قبل الوزارة لصمودها في الظروف الراهنة، ولاستمرار عملها في الفترة المقبلة كداعمة للسياحة الشتوية التي أطلقنا الرزمة حولها منذ أيام قليلة"، واعتبر أن "السياحة في لبنان هي الداعم الأساس وركيزة الإقتصاد الوطني في ظل الإنهيار الحاصل، والإعتماد عليها والتركيز على دعمها يجب أن يكون أولوية لدى جميع المسؤولين".
واستضافت السيدة جنبلاط في ختام الجولة الوزير نصار وجميع المشاركين في هذا اليوم على مائدة غداء في فندق قصر المير أمين - بيت الدين.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
Lebanon 24
حيلة جديدة في لبنان.. احصل على الدولارات وأنت في منزلك!
07:54 | 2021-11-06
06/11/2021 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
Lebanon 24
لشراء بطاقات التشريج بسعر رخيص.. إليكم طريقة توفر عليكم الكثير
12:35 | 2021-11-06
06/11/2021 12:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
كلامٌ عن اغتيالات في لبنان.. ما حقيقته؟
14:53 | 2021-11-06
06/11/2021 02:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
Lebanon 24
هذا هو سعر كيلو "البرازق" في لبنان... "يا مال الشام يلا يا مالي"
13:26 | 2021-11-06
06/11/2021 01:26:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
Lebanon 24
الحزنُ يلف حراجل.. "طوني" إبن الـ26 عاماً يخسر حياته بحادث مؤسف (صورة)
12:39 | 2021-11-06
06/11/2021 12:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:06 | 2021-11-07
قبلان: هناك من يلغم البلد
07:04 | 2021-11-07
الحريري يبرق إلى الكاظمي مستنكراً محاولة اغتياله
07:00 | 2021-11-07
بعد إستغلال المرضى... هل إنتهت أزمة الدواء في لبنان؟
06:54 | 2021-11-07
جنبلاط ينشر صورة مع أعز الأصدقاء منذ زمن "الكمال".. من هو؟
06:46 | 2021-11-07
بري اتصل بالكاظمي مهنئاً بسلامته بعد محاولة اغتياله
06:17 | 2021-11-07
بعد أسبوع من تعرضه لحادث سير... فارق الحياة
فيديو
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
09:30 | 2021-11-04
07/11/2021 13:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
07/11/2021 13:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
07/11/2021 13:09:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact