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لبنان
بري اتصل بالكاظمي مهنئاً بسلامته بعد محاولة اغتياله
Lebanon 24
07-11-2021
|
06:46
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اتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مطمئناً على صحته ومهنئاً بسلامته وعائلته من محاولة الاغتيال التي طالت مكان سكنهم في بغداد.
وكان بري أبرق للكاظمي مستنكراً محاولة الاغتيال، وجاء في نص البرقية: "مجدداً ينسل سيف الغدر محاولاً مع خيوط الفجر إغتيال العراق وأمنه وإستقراره بآستهدافكم وعائلتكم الكريمة بعدوان آثم ... ان يد الله فوق أيديهم. إنني بإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي أهنئكم وعائلتكم والعراق بسلامة النجاة من هذه المحاولة الآثمة وحسبكم قوله تعالى: (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ) صدق الله العظيم".
وتابع الرئيس بري: "سلام للعراق، سلام على طيبات النذور، سلام على نبعة الصامدين، سلام ما ظل روض يفوح، ما ساقطت روض الدوح ريح، سلام لنجم العراق وفجر يلوح".
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