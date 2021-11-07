فضل الله: لتكن مصلحة العراق هاجس الجميع

دان العلامة السيد علي فضل الله في بيان، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرا انها "تهدف إلى ضرب وحدة العراق واستقراره وأمنه وتسعى لإدخال هذا البلد في اتون حروب وفتن"، داعيا كل الأطراف والقوى والسياسية إلى "اليقظة والوعي لإفشال هذه المؤامرة من خلال تغليب لغة الحوار على لغة الانقسام والنزاع وأن تكون مصلحة العراق هاجس الجميع".