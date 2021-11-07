لبنان

إصابة شاب بطلق ناري.. والاسباب مجهولة!

Lebanon 24
07-11-2021 | 07:50
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 أصيب الشاب "ع. ق." بطلق ناري من سلاح حربي أمام منزله، منتصف ليل أمس في بلدة ينطا قضاء راشيا الوادي، نقل على أثره الى مستشفى راشيا الحكومي حيث خضع لعمل جراحي دقيق.
 
وعلى الاثر، حضرت قوة من مخابرات الجيش وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة خلفياته وملابساته.
المصدر: الوكالة الوطنية
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