إصابة شاب بطلق ناري.. والاسباب مجهولة!

أصيب الشاب "ع. ق." بطلق ناري من سلاح حربي أمام منزله، منتصف ليل أمس في بلدة ينطا قضاء راشيا الوادي، نقل على أثره الى مستشفى راشيا الحكومي حيث خضع لعمل جراحي دقيق.



وعلى الاثر، حضرت قوة من مخابرات الجيش وفتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة خلفياته وملابساته.