الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة ​

في ظل الأزمة الحياتية الخانقة التي تفرض نفسها على مختلف تفاصيل حياة المواطن اللبناني، يشكل التضامن الحلّ الوحيد للصمود والتمكن من الاستمرار خلال هذه المرحلة. ومن اشكال التضامن التي تعززت وتيرتها، نذكر وقوف اللبناني المغترب الى جانب ابناء بلده المقيمين.وفي هذا المجال علم "لبنان 24" انه في بلدة سبعل في قضاء زغرتا، يقوم المغتربون لاسيما الاستراليون منهم بدعم ابناء البلدة بالتعاون مع البلدية، اذ قاموا بانشاء مشروع مولدات كهربائية تؤمن الكهرباء بشكل شبه مجاني الى مختلف المنازل، كما خصصوا كميات من المازوت وزعت على الأهالي، بالاضافة الى تأمينهم قارورة من الغاز لمختلف الأبناء، ناهيك طبعا عن مجموعة مساعدات عينية ومادية اخرى.يذكر ان البلدة تتميز بوجود مدرسة رسمية نموذجية "مدرسة راشيل اده الرسمية"، تؤمن التعليم النوعي والمجاني لأبناء البلدة والجوار.