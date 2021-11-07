لبنان

فوز لائحة تحالف العزم والمردة والمستقبل في انتخابات الاتحاد العمالي في الشمال

Lebanon 24
07-11-2021 | 08:49
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فازت لائحة  تحالف تيار العزم والمردة والمستقبل في انتخابات اتحاد نقابات العمالية في الشمال 

وقد صوّت ١٤ نقابة في هذا الاستحقاق اي  مايعادل ٢٨ صوتا حيث فاز كل من  زهير دملج، خالد الدهيبي، بسام عيسى، احمد بكراكي، حسام أسطه، فضل بلبل.

وانتخب فيما بعد النقيب شادي السيد  رئيسا للاتحاد، و زهير دملج للأمانة العامة .

و كان تلقى السيد اتصالا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مهنئا المجلس التنفيذي الجديد على الفوز، ومتمنيا لهم عملا نقابيا ناجحا يراعي مصالح المنتسبين إلى  النقابات العمالية  الكادحة.
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