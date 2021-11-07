فوز لائحة تحالف العزم والمردة والمستقبل في انتخابات الاتحاد العمالي في الشمال

فازت لائحة تحالف تيار العزم والمردة والمستقبل في انتخابات اتحاد نقابات العمالية في الشمالوقد صوّت ١٤ نقابة في هذا الاستحقاق اي مايعادل ٢٨ صوتا حيث فاز كل من زهير دملج، خالد الدهيبي، بسام عيسى، احمد بكراكي، حسام أسطه، فضل بلبل.وانتخب فيما بعد النقيب شادي السيد رئيسا للاتحاد، و زهير دملج للأمانة العامة .و كان تلقى السيد اتصالا من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مهنئا المجلس التنفيذي الجديد على الفوز، ومتمنيا لهم عملا نقابيا ناجحا يراعي مصالح المنتسبين إلى النقابات العمالية الكادحة.