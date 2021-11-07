قذيفة "هاون" في هذه البلدة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على قذيفة "هاون" عيار ٦٠، قرب الحديقة العامة في بلدة علي النهري.

وعلى الفور حضرت دورية من الجيش الى المكان، حيث العمل جارعلى نقل القذيفة إلى مكان آمن.