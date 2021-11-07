لبنان

قطع إحدى طرق بعلبك احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه

Lebanon 24
07-11-2021 | 09:15
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، أن أهالي حي التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، قطعوا الطريق الدولية لبعض الوقت، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن الحي، وطالبوا بـ"إنصافهم ومعاملتهم أسوة بسائر المناطق اللبنانية".  
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بعلبك

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