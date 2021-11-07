قطع إحدى طرق بعلبك احتجاجا على انقطاع الكهرباء والمياه

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في بعلبك، أن أهالي حي التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، قطعوا الطريق الدولية لبعض الوقت، احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي والمياه عن الحي، وطالبوا بـ"إنصافهم ومعاملتهم أسوة بسائر المناطق اللبنانية".