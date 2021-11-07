لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تواصل تعقب المخالفات والخروقات البيئية

Lebanon 24
07-11-2021 | 09:40
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تواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعقب المخالفات والخروقات البيئية في منطقة الحوض الاعلى، والزام مزرعة ديب نخلة على رفع الاغنام النافقة عن مجرى النهر بعد ثبوت مصدرها وفقا للارقام التسلسلية لبلد المنشأ.
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه وبتاريخ ٧-١١-٢٠٢١، وضمن الاجراءات الهادفة الى حماية الوسط البيئي وردع الملوث على امتداد مجرى نهر الليطاني، رصدت فرق الكشف في المصلحة اكياسا من القمامة كانت مرمية على ضفاف نهر الغزيل في منطقة حوش الحريمة وباعداد كبيرة، والتي تبين بعد معاينتها احتواءها على رؤوس نافقة من الماعز ممهورة بارقام وزارة الزراعة. وبعد تقصي وتعقب مصدر هذه الاكياس، وبعد الكشف على المواشي في المزارع المحيطة وتتبع ارقامها، تبين ان هذه الماعز النافقة تعود للمدعو ديب نخلة، حيث تقاربت الارقام التسلسلية للمواشي النافقة مع تلك الموجودة في مزرعة الاخير والكائنة في منطقة حوش الحريمة والتي تبعد ٢٠٠متر عن نهر الغزيل (حيث تبين ان احد ارقام رؤوس الماعز النافقة المرمي على ضفة النهر GE 404/28232 
 وان ارقام رؤوس الماعز الحية داخل مزرعة ديب نخلة GE 404/ 28194) 
وبعد اتخاذ الاجراءات القضائية بالتنسيق مع فصيلة جب جنين واستدعاء الجهة المدعى عليها جرى فتح محضر عدلي واتخذت الاجراءات القضائية والفنية وتم اتخاذ الاشارات القضائية من قبل النيابة العامة الاستئنافية في البقاع  وتم الزام  مزرعة ديب نخلة على رفع الاغنام النافقة عن مجرى النهر وطمرها في احد العقارات التابعة لمزرعته، وستتابع المصلحة اجراءات الادعاء بوجه صاحب العلاقة.
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