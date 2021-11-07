لبنان

حريق في بينو العكارية (صور)

Lebanon 24
07-11-2021 | 10:39
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تمكن مركز عيات بالدفاع المدني من إخماد حريق إندلع داخل أرض عشيبة في بلدة بينو العكاريّة قرب كليّة عصام فارس، حيث سرعت العناصر حالت دون تمدد النيران على الأشجار الحرجية والمزراع القريبة من الحريق.
 
 
 
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حريق

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