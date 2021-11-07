حريق في بينو العكارية (صور)

تمكن مركز عيات بالدفاع المدني من إخماد حريق إندلع داخل أرض عشيبة في بلدة بينو العكاريّة قرب كليّة عصام فارس، حيث سرعت العناصر حالت دون تمدد النيران على الأشجار الحرجية والمزراع القريبة من الحريق.