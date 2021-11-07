لبنان

لجنة الأسير سكاف زارت حزب الله لمناسبة يوم الشهيد

Lebanon 24
07-11-2021 | 10:46
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 استقبل عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمد صالح في مكتبه في الكورة، امين سر لجنة اصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف جمال سكاف.

بداية رحب صالح بشقيق عميد الأسرى يحيى سكاف، وقال: "يحيى سكاف رمز من الرموز التي قاومت الاحتلال وغطرسته، والذي يعتز بنضاله كل حر وشريف"، مؤكدا ان "المقاومة باقية على العهد والوعد في الدفاع عن أمتنا وأوطاننا حتى التحرير الكامل من الاحتلال".

وتوجه سكاف لمناسبة يوم شهيد الى حزب الله ب "التحية الى شهداء المقاومة الأبرار الذين ضحوا من أجل عزة وكرامة أمتنا، والذين بفضل تضحياتهم تحطمت أسطورة الجيش الذي كان يسمى بالجيش الذي لا يقهر، والذي انهزم أمام ضربات المقاومين في جنوب لبنان"، وأكد سكاف "التمسك بخيار المقاومة لأنه الطريق الصحيح لمواجهة العدو الإسرائيلي ومشروع التطبيع معه في المنطقة".
 
وفي الختام، قدم سكاف لصالح لوحه تذكارية عن الأسير سكاف عربون احترام وتقدير له و للمقاومة الاسلامية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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