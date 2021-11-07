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لبنان
تسلم مواد غذائية مقدّمة من دولة قطر للجيش اللبناني
Lebanon 24
07-11-2021
|
11:05
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
تسلم الجيش اللبناني في مطار رفيق الحريري الدولي 70 طناً من المواد الغذائية المقدّمة هبة من سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
جرى تسلم الهبة بحضور ممثّل قائد الجيش العماد جوزاف عون ووفد من سفارة دولة قطر، وشكر ممثل قائد الجيش سمو أمير دولة قطر على مبادراته المتكررة تجاه الجيش اللبناني متمنياً لدولة قطر الشقيقة دوام السلام والتقدّم.
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