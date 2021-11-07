لبنان

مصادر "كهرباء لبنان" تتحدث عن ساعات التغذية.. هذا ما كشفته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2021 | 11:09
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قالت مصادر مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّه "من المفترض أن تصل باخرة فيول أويل جديدة لمعملي الجية والذوق خلال النصف الثاني من الشهر الجاري". وأضافت: "أن هذه الباخرة هي من فئة grade A، وسيتم تفريغ جزء من حمولتها أولاً في الذوق وبعدها في الجية". 
وأشارت المصادر إلى أنّ "انتاج المعامل يرتفع تدريجياً إذ قد يصل إلى 650 ميغاواط في الوقت الحالي"، مؤكدة أنّ "عدد ساعات التغذية الثابتة التي يمكن تزويد المناطق بها ليست أقل من 5 ساعات يومياً". 
وأوضحت المصادر إنّ "وصول الفيول العراقي بشكل متتابع سيساعد المعامل على زيادة انتاجها، إلا أن عملية استخدام ذلك الفيول تتم بشكل مُقنّن وذلك من أجل الاستفادة من الكمية الموجودة لوقتٍ طويل نسبياً".

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