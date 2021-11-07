إخماد حريق في القرقف عكار.. هذا ما جرى

اخمد عناصر من مركز الدفاع المدني في ببنين العبدة حريقاً شب في أشجار حرجية واعشاب في منطقة القرقف في عكار، وحال التدخل السريع دون وصول النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة.

