لبنان

إخماد حريق في القرقف عكار.. هذا ما جرى

Lebanon 24
07-11-2021 | 11:28
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اخمد عناصر من مركز الدفاع المدني في ببنين العبدة حريقاً شب في أشجار حرجية واعشاب في منطقة القرقف في عكار، وحال التدخل السريع دون وصول النيران إلى الوحدات السكنية  المجاورة.
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