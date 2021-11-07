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لبنان
إجراءات كثيفة قرب سفارات في لبنان.. هل من استهداف أمني؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-11-2021
|
11:52
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كشفت مصادر أمنية لـ
"لبنان24"
أنّ "العديد من السفارات في لبنان شدّدت في الآونة الأخيرة الإجراءات الأمنية في محيطها".
وأوضحت المصادر أنّ "هذه الإجراءات هي احترازية وتندرج في إطار الإحتياطات الروتينية"، مشيرة إلى أنه "لا صحة لأي معلومات عن مخاوف من استهداف أمني يطال السفارات".
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