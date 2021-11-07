لبنان

أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-11-2021 | 12:06
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً أخباراً تزعم أن اجتماعاً عُقد بين ممثلي وزارات الداخلية في مجلس التعاون الخليجي ضم جميع الدول الاعضاء ما عدا سلطنة عمان، وقد اطّلع فيه المجتمعون على لوائح تم اعدادها تشمل جميع اللبنانيين وعائلاتهم المقيمين في دول المجلس اضافة الى بعض المقيمين من اصول لبنانية ممن يحملون جنسيات بلدان أخرى.
 
وتعليقاً على تلك المعلومات، نفت مصادر وزارة الخارجية لـ"لبنان24" أن تكون الجهات الرسمية اللبنانية قد تبلغت من دول الخليج أي خطوات ينوى اتخاذها ضد اللبنانيين هناك.
 
كذلك، أشارت مصادر معنية إلى أنّ الكلام المتداول يندرج في إطار المعلومات الكاذبة. 
 

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