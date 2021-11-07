ناظم حفار نقيبا لاطباء الاسنان في الشمال بالتزكية

فاز الدكتور ناظم حفار بمنصب نقيب اطباء الاسنان في الشمال بالتزكية بعد إنسحاب منافسه الدكتور أحمد خضر في الدورة الثانية.جرت العملية الانتخابية في مقر النقابة في طرابلس، وشهدت الدورة الاولى منافسة حادة بين لائحتين، الأولى مدعومة من التيارات السياسية والثانية تضم أطباء مستقلين، إضافة الى مرشح جمعية المشاريع الاسلامية.وبعد إنتهاء العملية الانتخابية وفرز الأصوات تعادلت اللائحتان، ففاز من اللائحة الأولى ثلاثة مرشحين هم الدكاترة ديما تنيان (تيار العزم) وهلال شحادة وبول نحاس (تيار المستقبل) وفاز من الثانية ثلاثة مرشحين مستقلين هم الدكاترة: كريم كبارة، هاني عويضة (المشاريع)، ومكسيم بعيني.وتجدر الاشارة الى النقيب الجديد انتخب بدلا من النقيبة السابقة الدكتورة رولا ديب.