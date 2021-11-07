لبنان

حريق في حدشيت.. والأهالي يناشدون

Lebanon 24
07-11-2021 | 12:35
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اندلع حريق كبير في بلدة حدشيت وصل إلى المنازل وقسم من أعالي وادي قاديشا، وناشد الأهالي المعنيين إطفاء الحريق قبل تمدده أكثر نحو الوادي.
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حريق

حدشيت

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