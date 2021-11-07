لبنان

في مجمل المناطق.. لا بنزين في هذا التوقيت

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-11-2021 | 12:59
A-
A+
Doc-P-883696-637719120747152407.jpg
Doc-P-883696-637719120747152407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم انتهاء أزمة الطوابير أمام محطات البنزين وارتفاع سعره، ما زالت مجمل محطات المحروقات تقفل أبوابها خلال فترة الليل، الأمر الذي يجعل من إمكانية حصول المواطنين المضطرين على البنزين خلال ساعات متأخرة بمثابة الأمر الصعب. 
 
وعليه، فإنّ المواطن قد تنقطع سيارته على الطريق ولا يجد محطة تعمل خلال الليل لتعبئة البنزين، ما يعني أنه سيبيتُ ليلته في مركبته، وإن أراد الذهاب بسيارة الأجرة إلى منزله، فسيتكلف كثيراً. 

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2021-11-07
17:59 | 2021-11-07
17:48 | 2021-11-07
17:45 | 2021-11-07
17:35 | 2021-11-07
17:28 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website