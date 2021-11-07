في مجمل المناطق.. لا بنزين في هذا التوقيت

رغم انتهاء أزمة الطوابير أمام محطات البنزين وارتفاع سعره، ما زالت مجمل محطات المحروقات تقفل أبوابها خلال فترة الليل، الأمر الذي يجعل من إمكانية حصول المواطنين المضطرين على البنزين خلال ساعات متأخرة بمثابة الأمر الصعب.

وعليه، فإنّ المواطن قد تنقطع سيارته على الطريق ولا يجد محطة تعمل خلال الليل لتعبئة البنزين، ما يعني أنه سيبيتُ ليلته في مركبته، وإن أراد الذهاب بسيارة الأجرة إلى منزله، فسيتكلف كثيراً.