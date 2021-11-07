لبنان

إخماد حريق في الكويخات عكار

Lebanon 24
07-11-2021 | 13:21
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 اندلع حريق في حقول القصب في خراج بلدة الكويخات- عكار، ما لبث أن تمدد الى محيط المنازل والأراضي الزراعية القريبة.
وتمكن عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي من إطفاء الحريق، بالتعاون مع أبناء البلدة وحالوا دون بلوغه المولدات الكهربائية القريبة.
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عكار

الكويخات

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