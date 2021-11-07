إخماد حريق في الكويخات عكار

اندلع حريق في حقول القصب في خراج بلدة الكويخات- عكار، ما لبث أن تمدد الى محيط المنازل والأراضي الزراعية القريبة.

وتمكن عناصر الدفاع المدني في مركز خريبة الجندي من إطفاء الحريق، بالتعاون مع أبناء البلدة وحالوا دون بلوغه المولدات الكهربائية القريبة.