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لبنان
جولة على معالم تاريخية.. سفير بريطانيا زار صيدا القديمة
Lebanon 24
07-11-2021
|
14:59
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زار سفير بريطانيا في لبنان ايان كولارد مدينة صيدا القديمة في اطلالة غير رسمية هي الأولى له لعاصمة الجنوب، حيث قام بجولة سياحية على بعض معالمها التراثية، وتوقف مطولا في "حمام الجديد التراثي" وزار معرض "إحياء" للفنان البريطاني العالمي توم يونغ والذي تستضيفه "مؤسسة شرقي للإنماء والابتكار الثقافي" وافتتح أواخر العام الماضي بدعم من السفارة البريطانية والمركز الثقافي البريطاني.
وجال كولارد برفقة يونغ في ارجاء المعرض الذي يتضمن اكثر من 70 لوحة رسمها الأخير من وحي معايشته لصيدا القديمة ومعالمها واحتكاكه بناسها انطلاقا من "حمام الجديد" وما بقي عالقا في ذاكرة كبار السن حوله، الى جانب لوحات مستوحاة من احداث مرت على لبنان منذ ثورة 17 تشرين 2019 والفترة التي تلتها.
وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، كتب السفير البريطاني: "الزيارة الأولى الرائعة إلى صيدا.. ومتعة حقيقية لمشاهدة معرض "احياء - REVIVAL".. ساعدت الأعمال الفنية والهندسة المعمارية في نسج قصص تاريخ المدينة وثقافتها".
إشارة الى أن تاريخ "حمام الجديد التراثي" في قلب المدينة القديمة يعود الى القرن الثامن عشر، وكانت "مؤسسة شرقي للإنماء والابتكار الثقافي" اعادت ترميمه وفتحه امام الزوار في العام 2019.
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