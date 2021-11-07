خبر سار من وزير الشؤون الاجتماعية.. هذا ما أعلنه عن البطاقة التمويلية

تمنى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من "رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة قريبة لاقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الاسر الاكثر فقرا والمبلغ حاضر".واعلن حجار في حديث عبر الـLBCI، الى ان "المنصة اصبحت جاهزة والعقد مع الشركة المشغلة جاهز ويمكننا اطلاق التسجيل فور اقرار التعديلات في مجلس النواب".واشار الى ان "الجهات المانحة تفضّل ان ندفع بالدولار وفق برامج للمساعدة".ولفت حجار الى ان "اموال الـ issn اي الـ246 مليون دولار موجودة وسيستفيد منها 160 الف عائلة".