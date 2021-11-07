لبنان

خبر سار من وزير الشؤون الاجتماعية.. هذا ما أعلنه عن البطاقة التمويلية

Lebanon 24
07-11-2021 | 15:05
A-
A+
Doc-P-883726-637719196819660221.jpg
Doc-P-883726-637719196819660221.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار من "رئيس مجلس النواب نبيه بري عقد جلسة قريبة لاقرار القانون المتعلق بالاتفاقية بين البنك الدولي والدولة اللبنانية لدعم الاسر الاكثر فقرا والمبلغ حاضر".

واعلن حجار في حديث عبر الـLBCI، الى ان "المنصة اصبحت جاهزة والعقد مع الشركة المشغلة جاهز ويمكننا اطلاق التسجيل فور اقرار التعديلات في مجلس النواب".

واشار الى ان "الجهات المانحة تفضّل ان ندفع بالدولار وفق برامج للمساعدة".

ولفت حجار الى ان "اموال الـ issn اي الـ246 مليون دولار موجودة وسيستفيد منها 160 الف عائلة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:12 | 2021-11-07
17:59 | 2021-11-07
17:48 | 2021-11-07
17:45 | 2021-11-07
17:35 | 2021-11-07
17:28 | 2021-11-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website