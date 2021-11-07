رسالة من الآن عون الى "الثنائي الشيعي".. هذا ما طلبه

ناشد عضو تكتل لبنان القوي، النائب آلان عون، الثنائي الشيعي بفصل الملف القضائي عن السياسي، وقال: لا يمكن للثنائي أن يطيّر القاضي طارق البيطار ولا التشكيك في مسار عمله".وأضاف في حديث عبر "الجديد": "لا يمكن نسف فكرة القضاء ولا فرض نظرية المؤامرة ويجب فك اللغم الذي وضعوه في الحكومة".وتابع: "نحن لسنا ضد النقاش في تعديل الدستور اذا كان لمساعدة التحقيق في ملف قضية مرفأ بيروت".