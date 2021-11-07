لبنان

أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية هددوا بالشارع مطالبين بحقوق أبنائهم

Lebanon 24
07-11-2021 | 15:47
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عقد أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعاً في قاعة المسرح في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، بدعوة من لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب (الشمال)، تم خلاله التداول في الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، وآخرها ترحيل طروحات الحلول لمشكلتهم يوما بعد يوم.
 
وتم في الإجتماع استعراض الدور الجدي للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية لإيجاد مخرج لمعضلة طلابنا في الخارج من خلال السعي الدؤوب والمستمر لدى كل القوى السياسية والكتل النيابية لإيجاد توافق على اقتراح قانون في مجلس النواب لتعديل القانون 193 كذلك من خلال مساهمة الجمعية بإقتراح بند يخص الطلاب في اقتراح قانون التحويلات المصرفية في لجنة الادارة والعدل لحفظ حقوق هؤلاء الطلاب بمتابعة تعليمهم، والزام المصارف بتطبيق القانون ومساءلتها عند المخالفة. وقد كان الإقتراحان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب في 28/ ت1 /2021.
 
وأكد المجتمعون أنهم سيتوجهون الى الشارع لرفع الصوت بوجه كل من يعنيهم الأمر للتذكير بأن الاهالي لن يتوانوا عن المطالبة بحقوق هؤلاء الطلاب بمختلف الوسائل  وأنهم سيدعون في القريب العاجل للتظاهر أمام المصارف لإقفالها وأمام بيوت السياسيين الذين يملكون القرار لحل هذه المشكلة. 
 
ودعا المجتمعون "وزير الخارجية والمغتربين ووزير التربية الى التعاطي الشفاف والواضح بهذا الملف بعيدا عن التعاميم والتصريحات الاستعراضية لتقديم هبات وفتات التبرعات التي نسمع بها عند كل استحقاق انتخابي، لحرف التوجه نحو البنوك والسلطة المالية والقضائية لتطبيق القانون 193، مع الاشارة الى أن النواب والفاعليات الذين يدعون تمثيل الناس والتعبير عن آلامهم مسؤولون امام ناخبيهم في المرحلة القادمة عن التقاعس تجاه هؤلاء الطلاب".
 
 
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