19
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
12
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية هددوا بالشارع مطالبين بحقوق أبنائهم
Lebanon 24
07-11-2021
|
15:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد أولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية اجتماعاً في قاعة المسرح في مبنى عصام فارس البلدي في حلبا، بدعوة من لجنة الأهالي في الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب (الشمال)، تم خلاله التداول في الصعوبات والعقبات التي تواجه الطلاب في ظل الأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان، وآخرها ترحيل طروحات الحلول لمشكلتهم يوما بعد يوم.
وتم في الإجتماع استعراض الدور الجدي للجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية لإيجاد مخرج لمعضلة طلابنا في الخارج من خلال السعي الدؤوب والمستمر لدى كل القوى السياسية والكتل النيابية لإيجاد توافق على اقتراح قانون في مجلس النواب لتعديل القانون 193 كذلك من خلال مساهمة الجمعية بإقتراح بند يخص الطلاب في اقتراح قانون التحويلات المصرفية في لجنة الادارة والعدل لحفظ حقوق هؤلاء الطلاب بمتابعة تعليمهم، والزام المصارف بتطبيق القانون ومساءلتها عند المخالفة. وقد كان الإقتراحان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب في 28/ ت1 /2021.
وأكد المجتمعون أنهم سيتوجهون الى الشارع لرفع الصوت بوجه كل من يعنيهم الأمر للتذكير بأن الاهالي لن يتوانوا عن المطالبة بحقوق هؤلاء الطلاب بمختلف الوسائل وأنهم سيدعون في القريب العاجل للتظاهر أمام المصارف لإقفالها وأمام بيوت السياسيين الذين يملكون القرار لحل هذه المشكلة.
ودعا المجتمعون "وزير الخارجية والمغتربين ووزير التربية الى التعاطي الشفاف والواضح بهذا الملف بعيدا عن التعاميم والتصريحات الاستعراضية لتقديم هبات وفتات التبرعات التي نسمع بها عند كل استحقاق انتخابي، لحرف التوجه نحو البنوك والسلطة المالية والقضائية لتطبيق القانون 193، مع الاشارة الى أن النواب والفاعليات الذين يدعون تمثيل الناس والتعبير عن آلامهم مسؤولون امام ناخبيهم في المرحلة القادمة عن التقاعس تجاه هؤلاء الطلاب".
تابع
الأكثر قراءة
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
Lebanon 24
واعدها ومارسَ معها الجنس في بيتها الزوجي ثم حصل ما حصل
03:30 | 2021-11-07
07/11/2021 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبارٌ عن ترحيل لبنانيين من الخليج.. هذه حقيقتها
12:06 | 2021-11-07
07/11/2021 12:06:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
Lebanon 24
تقرير علمي عن لبنان يحذر من كارثة بشأن الثلوج.. هذا ما سنواجهه
06:30 | 2021-11-07
07/11/2021 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
Lebanon 24
يملكون عقولاً سوداوية: هذه الأبراج هي الأكثر شراً.. احذروا منها!
02:30 | 2021-11-07
07/11/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
Lebanon 24
الكهرباء والغاز والمازوت مجانا في هذه البلدة
08:01 | 2021-11-07
07/11/2021 08:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:12 | 2021-11-07
تحرّك متوقّع لبرّي لحل الأزمة مع السعودية
17:59 | 2021-11-07
تعقيدات الحلحلة لا تنتهي
17:48 | 2021-11-07
مفاجأة
17:45 | 2021-11-07
تساؤل
17:35 | 2021-11-07
استياء
17:28 | 2021-11-07
نائب الأمين العام للجامعة العربية في بيروت اليوم
فيديو
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
Lebanon 24
فنان مصري شهير يحتفل بزفاف ابنته.. وجمالها حديث السوشيل ميديا (صور وفيديو)
08:00 | 2021-11-07
08/11/2021 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
Lebanon 24
نائب يلتفت إلى رئيسه... ويرفع إصبعه الاوسط بوجهه! (فيديو)
08:30 | 2021-11-04
08/11/2021 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
16:00 | 2021-11-03
08/11/2021 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact