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لبنان
توتر في طرابلس.. اشكال بين عائلتين وإلقاء قنبلة
Lebanon 24
07-11-2021
|
15:57
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وقع إشكالٌ بين عائلتين في منطقة المنكوبين في طرابلس على خلفية نزاع قديم.
ووفقاً لمندوب
"لبنان24"
، فقد تطور الإشكال إلى قيام احد الاطراف برمي قنبلة باتجاه الطرف الآخر، ما أدى لإصابة شخص اصابة طفيفة.
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