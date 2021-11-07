لبنان

توتر في طرابلس.. اشكال بين عائلتين وإلقاء قنبلة

Lebanon 24
07-11-2021 | 15:57
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وقع إشكالٌ بين عائلتين في منطقة المنكوبين في طرابلس على خلفية نزاع قديم.
ووفقاً لمندوب "لبنان24"، فقد تطور الإشكال إلى قيام احد الاطراف برمي قنبلة باتجاه الطرف الآخر، ما أدى لإصابة شخص اصابة طفيفة.
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