لبنان

أسعار بطاقات السفر من الـ"ميديل إيست".. هل ستتراجع؟

Lebanon 24
07-11-2021 | 16:12
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أعلن وزير السياحة وليد نصار أنّه "تمّ التوصل مع شركة طيران الشرق الأوسط إلى اتفاقية خُفضت بموجبها أسعار بطاقات السفر من خلال الرّزم"، وأضاف: "الشركة قدّمت تضحيات في هذا الاطار". 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، قال نصار: "هذه عينة عن الرزم: بطاقة سفر مع أوتيل 3 ليال ونقليات و"بي سي ار" مثلاً من العراق 295 دولاراً.. 318 دولاراً من اثينا.. 370 دولاراً من روما".
وأضاف: "الخصومات التي قامت بها شركة طيران الشرق الأوسط على بطاقات السفر وصلت الى اكثر من 75 بالمئة.. ولذلك لم تغطّ الرزم كلّ البلدان كي تتمكن من تحمل الخسائر".
وأشار نصار إلى أنّ "أرقام الوافدين الى لبنان ترتفع بالرغم من كلّ الاوضاع في البلاد وذلك ينعش الاقتصاد الوطني".

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