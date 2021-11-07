4 جرحى في حادث سير على طريق سينيق جنوب صيدا

وقع حادث اصطدام بين سيارتين على طريق سينيق جنوب صيدا امام معمل الصفا ما ادى الى سقوط 4 جرحى. وعمل عناصر من الدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وكشافة الرسالة الاسلامية على اسعاف ونقل الجرحى الى مستشفى لبيب ابو ضهر في صيدا ومستشفى الراعي الغازية. وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.