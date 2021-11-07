لبنان

حمادة لـ"السياسة": نحن والعرب معرّضون للأذى والاغتيال

Lebanon 24
07-11-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-883741-637719265782392633.jpg
Doc-P-883741-637719265782392633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب المستقيل مروان حمادة، تعليقاً على ما كشفته "السياسة" الكويتية من توقيف خلية إرهابية تابعة للحزب بالكويت: "نحن والكويت الحبيبة وإخواننا العرب في كل مكان، معرضون يومياً للأذى والتطاول والاعتداء والاغتيال، من قبل هذه الخلايا الموزعة على امتداد العالم العربي، بل والعالم بأسره".
وأضاف: "نحن نهنئ الإخوة في الكويت على الإنجاز الأمني الذي قد يوفر عليهم وعلينا، مآسي جديدة من النوع الذي عشناه في كلا البلدين الشقيقين والمسالمين، من تفجيرات واغتيالات تطال دورياً أمننا القومي".
وتابع: "الوضع خطير، ودقت ساعة الوقوف في وجه المشروع الإيراني، والسعي مع الدول العربية والدول الصديقة، إلى تأمين حزام سلام وأمان، للبنان وما تبقى منه، من استقلال وسيادة وعروبة وديمقراطية".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2021-11-08
01:47 | 2021-11-08
01:45 | 2021-11-08
01:30 | 2021-11-08
01:21 | 2021-11-08
01:15 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website