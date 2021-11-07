حمادة لـ"السياسة": نحن والعرب معرّضون للأذى والاغتيال

قال النائب المستقيل مروان حمادة، تعليقاً على ما كشفته "السياسة" الكويتية من توقيف خلية إرهابية تابعة للحزب بالكويت: "نحن والكويت الحبيبة وإخواننا العرب في كل مكان، معرضون يومياً للأذى والتطاول والاعتداء والاغتيال، من قبل هذه الخلايا الموزعة على امتداد العالم العربي، بل والعالم بأسره".

وأضاف: "نحن نهنئ الإخوة في الكويت على الإنجاز الأمني الذي قد يوفر عليهم وعلينا، مآسي جديدة من النوع الذي عشناه في كلا البلدين الشقيقين والمسالمين، من تفجيرات واغتيالات تطال دورياً أمننا القومي".

وتابع: "الوضع خطير، ودقت ساعة الوقوف في وجه المشروع الإيراني، والسعي مع الدول العربية والدول الصديقة، إلى تأمين حزام سلام وأمان، للبنان وما تبقى منه، من استقلال وسيادة وعروبة وديمقراطية".