لبنان

نائب الأمين العام للجامعة العربية في بيروت اليوم

Lebanon 24
07-11-2021 | 17:28
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لاحظت مصادر متابعة أن "الدعوات الفرنسية او الأميركية لم تلق الآذان المصغية، خصوصا ما يتناول التهدئة المطلوبة مع الدول الخليجية، فيما يبدأ وفد من الجامعة العربية برئاسة نائب الأمين العام للجامعة حسام زكي زيارة لبيروت اليوم في مسعى جديد لمعالجة أزمة لبنان مع الدول العربية".
وكشفت لـ"الأنباء" الكويتية عن مساع تقوم بها قيادات عربية ملمة بحقيقة الأوضاع في لبنان، لتجاوز الأزمة القائمة، مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ورأت ان "حزب الله استغلّ زلة" الوزير قرداحي، مستندا إلى خطة إقليمية غير مؤاتية، بعدما بدأت الأرض تهتز تحت اقدامه في سورية والعراق محاولا منع التوجه الشعبي نحو السيادة والعروبة، بعيدا عن أوهام طهران الإمبراطورية، وعبر الحفاظ على عهد رئاسي مترنح، ومشغول بالبحث عن مستقبل لوريث لم يعد من امل له، بعد انهيار الجمهورية".
المصدر: الانباء الكويتية
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