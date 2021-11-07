لبنان

استياء

Lebanon 24
07-11-2021 | 17:35
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أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان وأدّت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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