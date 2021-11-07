أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان وأدّت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".