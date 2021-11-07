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Lebanon 24
07-11-2021 | 17:45
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تساءل خبير دستوري مخضرم عن نتائج الطعن بتعديلات قانون الإنتخابات أمام المجلس الدستوري غير تأخير حسم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات، وصولاً إلى تبرير تأجيلها إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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