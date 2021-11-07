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Lebanon 24
07-11-2021 | 17:48
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فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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كورنيش المزرعة

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