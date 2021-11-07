لبنان

تعقيدات الحلحلة لا تنتهي

Lebanon 24
07-11-2021 | 17:59
A-
A+
Doc-P-883751-637719301643845660.jpg
Doc-P-883751-637719301643845660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشارت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى ان "محاولات حلحلة تعقيدات تعطيل جلسات الحكومة، بقيت تدور في حلقة تشبث "حزب الله" بمطلبه، لتنحية القاضي طارق البيطار، فيما زادت مواقف وزير الإعلام جورج قرداحي  ضد المملكة، والانقسام السياسي الحاد بخصوص اقالته، او استقالته، تعقيدات وعراقيل اضافية، يصعب تجاوزها، في ظل تصعيد المواقف والتصريحات بين بعض المسؤولين بالمملكة العربية السعودية وحزب الله مع احتدام المعارك باليمن، مع تصاعد حدة الاتهامات السعودية الرافضة لمشاركة الحزب بهذه الحرب، والمطالبة بوضع حد لهذه المشاركة".
ولاحظت ان "إمعان الحزب بتعطيل جلسات مجلس الوزراء، بأيّ ذريعة كانت، يتعارض كلياً مع المواقف التي أعلنها قادته، بتأييد ودعم الحكومة، قبل  وبعد تأليفها، ويؤشر بوضوح، على ان سلوك الحزب لسياسة التعطيل، ومهما تفنّن الحزب في تبرير هذه السلوكيات التي يدأب عليها، واعتبار مسبباتها داخلية،  فهي لا تخفي ارتباطها بالمواجهة الحاصلة اقليمياً، وهذا الامر يظهر بوضوح، ويندرج في اطار المواجهة الاقليمية، التي تخوضها ايران، مباشرة، او بأذرعها، مع العديد من الدول العربية، باليمن، والعراق وغيرها".
المصدر: اللواء
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2021-11-08
01:47 | 2021-11-08
01:45 | 2021-11-08
01:30 | 2021-11-08
01:21 | 2021-11-08
01:15 | 2021-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website