تحرّك متوقّع لبرّي لحل الأزمة مع السعودية

استبعدت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "تنجح التحرّكات والوساطات الجارية، علانية، او خلف الأضواء، في حلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء قريبا، لا سيما ما تردّد عن مساعي واتصالات ينوي القيام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أصدقائه في بعض الدول الخليجية وفي مقدمتها الكويت، لإنهاء المشكلة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تصاعد المواجهة الخليجية مع ايران، وبالتزامن مع الكشف عن خلية تعمل لصالح حزب الله داخل الكويت، استنادا لما أعلنته احدى الصحف الكويتية، وتداعيات هذا الكشف، سلبا على هذه المساعي، وعلى العلاقات بين لبنان والكويت".