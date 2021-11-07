لبنان

المستقبل ينفي نيّة الحريري العزوف عن الترشّح

Lebanon 24
07-11-2021 | 22:36
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نفى نائب رئيس تيار "المستقبل" مصطفى علوش، في حديي الى" نداء الوطن" ان يكون الرئيس سعد الحريري ينوي العزوف عن الترشح للانتخابات.
وقال: "تأكدت شخصياً من النائبة بهية الحريري ومن أحمد الحريري بأن الكلام المنسوب إليهما عن نية العزوف غير صحيح".

ويضيف: "من جهتنا، التحضيرات المكتبية جاهزة وبعض الشخصيات التي تريد الترشح صارت معروفة يبقى ماهية الشعارات التي سنخوض الإنتخابات على أساسها". وعن التحالفات يرى علوش أنه "في المناطق الأساسية التي لنا حضور كبير فيها سنخوض الإنتخابات بمفردنا أما التحالفات على مستوى البلد فستكون مبنية على التبادل".

ويشدد علوش على أن "هناك تفاهماً بين الرئيسين ميقاتي والحريري على المستوى السياسي؛ أما على المستوى الإنتخابي فالأمر عند الرئيس الحريري"... ويرى علوش أن شعبية تيار المستقبل في طرابلس أقل مما يتمنى.
 
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