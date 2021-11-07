انتشار للجيش في المنكوبين.. ماذا يجري؟

نفذ الجيش مداهمات في منطقة المنكوبين بحثاً عن مطلوبين وذلك على خلفية الاشكال الذي وقع بين عائلتين امس والذي تخلله القاء قنبلة صوتية ادت الى سقوط جريح نقل الى المستشفى وحاله حرجة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".